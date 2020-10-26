Результаты выборов мэра Киева планируют объявить до 6 ноября - ТИК

Всего в столице избирательных участков 1106

Всего в столице избирательных участков 1106

Фото: из открытых источников

Об этом Нилов рассказал во время брифинга, передает RegioNews.

Официальные результаты Киевская городская территориальная избирательная комиссия должна объявить не позднее чем на 12 день после дня голосования... это 6 ноября. Мы будем пытаться сделать это скорее", - заявил он.

Также за данными замглавы Киевской городской ТИК, на сегодняшний день в Киеве меньше 40% избирательных участков передали протоколы в районные комиссии.

В 10 районах уже получено протоколы о подсчете голосов избирателей с 417 избирательных участков. Всего в Киеве избирательных участков 1 106. Мы видим, что это составляет менее 40% тех избирательных участков, которые должны привести свои протоколы в районные избирательных комиссий", - отметил Нилов.

Ранее сообщалось, что на выборах городского головы Киева лидирует действующий мэр города Виталий Кличко.