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Результаты выборов мэра Киева планируют объявить до 6 ноября - ТИК
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26 октября 2020, 13:54 9

Результаты выборов мэра Киева планируют объявить до 6 ноября - ТИК

26 октября 2020, 13:54 9
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Всего в столице избирательных участков 1106
Всего в столице избирательных участков 1106
Фото: из открытых источников
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Заместитель главы Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов заявил, что результаты выборов мэра Киева планируют объявить не позднее 6 ноября.

Об этом Нилов рассказал во время брифинга, передает RegioNews.

Официальные результаты Киевская городская территориальная избирательная комиссия должна объявить не позднее чем на 12 день после дня голосования... это 6 ноября. Мы будем пытаться сделать это скорее", - заявил он.

Также за данными замглавы Киевской городской ТИК, на сегодняшний день в Киеве меньше 40% избирательных участков передали протоколы в районные комиссии.

В 10 районах уже получено протоколы о подсчете голосов избирателей с 417 избирательных участков. Всего в Киеве избирательных участков 1 106. Мы видим, что это составляет менее 40% тех избирательных участков, которые должны привести свои протоколы в районные избирательных комиссий", - отметил Нилов.

Ранее сообщалось, что на выборах городского головы Киева лидирует действующий мэр города Виталий Кличко.

выборы Киев голосование Кандидат ТИК
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