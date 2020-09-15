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15 сентября 2020, 14:59 3

В Украине отменили справки о несудимости для кандидатов на местных выборах

15 сентября 2020, 14:59 3
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За закон проголосовали 325 нардепов
За закон проголосовали 325 нардепов
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Верховная Рада отменила справки о несудимости для кандидатов на местных выборах. Парламентарии одобрили соответствующий законопроект №3995.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

За документ проголосовали 325 нардепов.

В пояснительной записке указано, что, согласно приказу Министерства внутренних дел Украины № 1256 от 29.11.2016, такую ​​справку предоставляют в течение 30 календарных дней со дня поступления запроса.

"Указанный срок может существенно помешать кандидатам в депутаты на местных выборах быть зарегистрированными для участия в местных выборах, что, в свою очередь, является ограничением реализации пассивного избирательного права", - подчеркивается в ней.

При этом справка о наличии или отсутствии судимости требуется не от всех кандидатов на местных выборах. Согласно действующему законодательству, указанную справку не нужно предоставлять:

  • кандидатам в депутаты сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей в 10 тысяч человек);
  • кандидатам на должность сельского, поселкового, городского главы.

В связи с этим данный закон исключает норму Избирательного кодекса Украины, которая требует предоставления справки о наличии или отсутствии судимости для некоторых кандидатов на местных выборах. Кандидат должен будет указать свою несудимость в автобиографии, без предоставления справки.

Напомним, сегодня, 15 сентября официально стартовала регистрация кандидатов на местных выборах, подача документов продлится до 24 сентября включительно.

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