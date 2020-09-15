Больной коронавирусом Кернес впервые сообщил о своем состоянии

Он убежден, что скоро выздоровеет

Он убежден, что скоро выздоровеет

Мэр Харькова Геннадий Кернес, у которого диагностирован коронавирус, выразил уверенность, что скоро пойдет на поправку.

Как передает RegioNews, об этом он написал сегодня на своей странице в Facebook.

"Сердечное спасибо всем, кто позвонил, написал, передал пожелания здоровья! И спасибо, что не верите слухам. В Харькове у меня есть вся нужная помощь, рядом семья, команда, я уверен, что скоро пойду на поправку", — говорится в сообщении.

Он отметил, что все планы в силе.

"Не впервый раз я опираюсь на доверие харьковчан и чувствую вашу поддержку", - написал он.

Ранее сообщалось, что у мэра Харькова Геннадия Кернеса врачи диагностировали коронавирус и двустороннее воспаление легких, он находится на стационарном лечении.