Зеленский назначил уполномоченного АМКУ

28 июля новоназначенная подала декларацию

28 июля новоназначенная подала декларацию

Офис президента

Как сообщает RegioNews, соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

В указе говорится: "Назначить Музыченко Ольгу Валерьевну государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины".

Известно, что 28 июля Музыченко подала декларацию кандидата на должность первого заместителя председателя - госуполномоченного Антимонопольного комитета. Должность первого заместителя председателя АМКУ освободилась после назначения Ольги Пищанской председателем комитета в июле.

Напомним, 16 июля Рада назначила Ольгу Песчанскую главой антимонопольного комитета, до этого она исполняла обязанности председателя АМКУ.