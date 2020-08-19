Зеленский назначил уполномоченного АМКУ
28 июля новоназначенная подала декларацию
28 июля новоназначенная подала декларацию
Президент Владимир Зеленский назначил уполномоченного Антимонопольного комитета (АМКУ). Им стала Ольга Музыченко.
Как сообщает RegioNews, соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.
В указе говорится: "Назначить Музыченко Ольгу Валерьевну государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины".
Известно, что 28 июля Музыченко подала декларацию кандидата на должность первого заместителя председателя - госуполномоченного Антимонопольного комитета. Должность первого заместителя председателя АМКУ освободилась после назначения Ольги Пищанской председателем комитета в июле.
Напомним, 16 июля Рада назначила Ольгу Песчанскую главой антимонопольного комитета, до этого она исполняла обязанности председателя АМКУ.
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