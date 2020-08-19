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19 августа 2020, 14:27 3

Зеленский назначил уполномоченного АМКУ

19 августа 2020, 14:27 3
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28 июля новоназначенная подала декларацию
28 июля новоназначенная подала декларацию
Офис президента
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Президент Владимир Зеленский назначил уполномоченного Антимонопольного комитета (АМКУ). Им стала Ольга Музыченко.

Как сообщает RegioNews, соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

В указе говорится: "Назначить Музыченко Ольгу Валерьевну государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины".

Известно, что 28 июля Музыченко подала декларацию кандидата на должность первого заместителя председателя - госуполномоченного Антимонопольного комитета. Должность первого заместителя председателя АМКУ освободилась после назначения Ольги Пищанской председателем комитета в июле.

Напомним, 16 июля Рада назначила Ольгу Песчанскую главой антимонопольного комитета, до этого она исполняла обязанности председателя АМКУ.

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