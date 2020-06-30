Коронавирус. На Волыни заболел глава облздрава

Он находится на амбулаторном лечении

Он находится на амбулаторном лечении

Об этом на брифинге заявила заместитель председателя местной ОГА Татьяна Щербак, сообщает RegioNews.

По словам Щерабк, чиновник находиться на амбулаторном лечении, его состояние стабильное и критической ситуации нет.

Брифінг щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції. 30 червня НАЖИВО 30 червня Брифінг щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції Спікер: заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак Опубліковано Волинська обласна державна адміністрація Вівторок, 30 червня 2020 р.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина пока не планирует возвращаться к жесткому карантину, но ограничения будут действовать там, где зафиксированы самые высокие показатели заболевания коронавирусом.

Также сообщалось, что в Украине суточный показатель COVID-19 держится на высоком уровне.