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30 июня 2020, 15:39 3

Коронавирус. На Волыни заболел глава облздрава

30 июня 2020, 15:39 3
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Он находится на амбулаторном лечении
Он находится на амбулаторном лечении
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Коронавирус диагностировали у руководителя управления здравоохранения Волынской области Валерия Руцкого.

Об этом на брифинге заявила заместитель председателя местной ОГА Татьяна Щербак, сообщает RegioNews.

По словам Щерабк, чиновник находиться на амбулаторном лечении, его состояние стабильное и критической ситуации нет.

Брифінг щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції. 30 червня

НАЖИВО 30 червня Брифінг щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції Спікер: заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак

Опубліковано Волинська обласна державна адміністрація Вівторок, 30 червня 2020 р.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина пока не планирует возвращаться к жесткому карантину, но ограничения будут действовать там, где зафиксированы самые высокие показатели заболевания коронавирусом.

Также сообщалось, что в Украине суточный показатель COVID-19 держится на высоком уровне.

коронавирус Волынь ОГА здравохранение карантин
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