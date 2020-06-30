Премьер-министр объяснил, почему в Украине местами возвращаются к жесткому карантину

В областях, где сложная ситуация с COVID-19, применяются жесткие карантинные ограничения

В областях, где сложная ситуация с COVID-19, применяются жесткие карантинные ограничения

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна пока не планирует возвращаться к жесткому карантину, но ограничения будут действовать локально, где самые высокие показатели заболевания на коронавирус. Такая модель позволяет балансировать на грани незакрытия целой страны и экономики, а также при этом сохранения жизни и здоровья людей.

Об этом премьер-министр рассказал в интервью BBC News Україна, передает RegioNews.

Шмыгаль подчеркнул, что власть хочет сделать все возможное для того, чтобы не закрывать страну.

Мы хотим сделать все возможное для того, чтобы мы не закрывали страну. Мы не можем сейчас предвидеть, как будут дальше развиваться события", - сообщил он.

По его словам, Украина вышла из общего жесткого карантина, но отдельные области, например Львовщина, сегодня античемпион по заболеваемости, там карантин усилен.

Мы понимаем и анализируем, какие показатели являются ключевыми – это загруженность койкомест в больницах. Мы не хотим, чтобы она пересекала отметку в более 50%. Хотя уже есть две области, где загруженность 52% и 60%", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что надо формировать так называемую вторую линейку больниц. Всего в Украине 30 тысяч койкомест для первой и второй волны.

Наша задача сегодня - при сохранении жизней не потерять экономику Украины", - подчеркнул премьер.

Денис Шмыгаль отметил, что сейчас тщательно контролируется параметр количества активных больных на 100 тысяч населения. Сегодня он составляет 50 человек на 100 тысяч. В случае превышения лимита в 60 больных будет усилен карантин уже на уровне страны и отдельных областей.

Ранее сообщалось, что больше всего новых случаев коронавирусной болезни зафиксировали во Львовской, Закарпатской, Ровенской и Одесской областях.