19:24  25 июня
Экс-министра Омеляна суд отпустил под личное обязательство
19:13  25 июня
Взрыв в многоэтажке Киева: Зеленский раздал пострадавшим ключи от новых квартир
18:22  25 июня
Сводка ООС: два обстрела, потерь нет
UA | RU
UA | RU
25 июня 2020, 19:51 4

Нардеп c Волыни задумался о целесообразности своего пребывания во фракции "Слуга народа"

25 июня 2020, 19:51 4
Читайте також українською мовою
Вячеслав Рублев хочет обсудить этот вопрос с избирателями
Вячеслав Рублев хочет обсудить этот вопрос с избирателями
Фото: Вячеслав Рублев Facebook
Читайте також
українською мовою

О своем пребывании во фракции нардеп задумался после скандалов с «корабельной сосной» и «низкокачественными детьми»

Народный депутат c Волыни Вячеслав Рублев опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором рассуждает о моральных качествах своих коллег, пишет RegioNews.

В стране сложная политическая ситуация, а лидеры партии позволяют себе сексистские высказывания в отношении женщины.

В стране сложная экономическая ситуация. Работники, которые вернулись домой и те, кто здесь живет, не могут найти и увидеть сотни тысячи рабочих мест, которые нам обещал Кабинет Министров. Малый бизнес банкротится, люди без работы, а вместо этого нам предлагают стерилизовать безработных, потому что у них "дети низкого качества", - написал нардеп.

Также он сообщил, что после вчерашних скандалов жители 5-ти районов, которые выбрали его депутатом, спрашивают относительно моральных аспектов членов фракции "Слуга народа". Не имея что ответить на это, депутат планирует обсудить со своими избирателями целесообразность пребывания в провластной фракции.

В стране сложная политическая ситуация, а лидеры партии позволяют себе сексистские высказывания в отношении женщины. В стране сложная...

Опубликовано Народнієм депутатом Вячеславом Рубльовим - Округом 20 Четверг, 25 июня 2020 г.

Напомним, вчера, 24 июня в сетях распространили видео, на котором глава парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, депутат от фракции "Слуга народа" Галина Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети "низкого качества".

Днем ранее, в Николаеве во время брифинга председатель партии "Слуга народа" и руководитель фракции, народные депутаты Александр Корниенко и Давид Арахамия обсудили свою коллегу Ирину Аллахвердиеву не стесняясь в выражениях.

Слуга народа партия нардеп скандал фракция Корниенко Александр Галина Третьякова
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Нардепы против Шкарлета: плагиаторов хотят не допускать к государственной службе
25 июня 2020, 18:39
Кабмин назначил Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки
25 июня 2020, 15:33
Избиение члена партии Шария: открыто уголовное дело
25 июня 2020, 13:14
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
Все видео »
Монополия на Тернопольщине: сколько и кому платит единственный владелец автовокзалов региона
Дубинский и Ко: хранители Севера
Все публикации »
Геннадий Москаль
Иван Галунга
Михаил Дяденко
Все блоги »