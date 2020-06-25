Нардеп c Волыни задумался о целесообразности своего пребывания во фракции "Слуга народа"

Вячеслав Рублев хочет обсудить этот вопрос с избирателями

Вячеслав Рублев хочет обсудить этот вопрос с избирателями

Фото: Вячеслав Рублев Facebook

О своем пребывании во фракции нардеп задумался после скандалов с «корабельной сосной» и «низкокачественными детьми»

Народный депутат c Волыни Вячеслав Рублев опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором рассуждает о моральных качествах своих коллег, пишет RegioNews.

В стране сложная политическая ситуация, а лидеры партии позволяют себе сексистские высказывания в отношении женщины. В стране сложная экономическая ситуация. Работники, которые вернулись домой и те, кто здесь живет, не могут найти и увидеть сотни тысячи рабочих мест, которые нам обещал Кабинет Министров. Малый бизнес банкротится, люди без работы, а вместо этого нам предлагают стерилизовать безработных, потому что у них "дети низкого качества", - написал нардеп.

Также он сообщил, что после вчерашних скандалов жители 5-ти районов, которые выбрали его депутатом, спрашивают относительно моральных аспектов членов фракции "Слуга народа". Не имея что ответить на это, депутат планирует обсудить со своими избирателями целесообразность пребывания в провластной фракции.

В стране сложная политическая ситуация, а лидеры партии позволяют себе сексистские высказывания в отношении женщины. В стране сложная... Опубликовано Народнієм депутатом Вячеславом Рубльовим - Округом 20 Четверг, 25 июня 2020 г.

Напомним, вчера, 24 июня в сетях распространили видео, на котором глава парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, депутат от фракции "Слуга народа" Галина Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети "низкого качества".

Днем ранее, в Николаеве во время брифинга председатель партии "Слуга народа" и руководитель фракции, народные депутаты Александр Корниенко и Давид Арахамия обсудили свою коллегу Ирину Аллахвердиеву не стесняясь в выражениях.