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25 червня 2020, 19:51 6

Нардеп з Волині замислився про доцільність свого перебування у фракції "Слуга народу"

25 червня 2020, 19:51 6
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Вячеслав Рубльов хоче обговорити це питання з виборцями
Вячеслав Рубльов хоче обговорити це питання з виборцями
Фото: Вячеслав Рубльов Facebook
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Про своє перебування у фракції нардеп задумався після скандалів з «корабельною сосною» і «низькоякісними дітьми»

Народний депутат з Волині Вячеслав Рубльов опублікував на своїй сторінці у Facebook пост, в якому розмірковує про моральні якості своїх колег, пише RegioNews.

В країні складна політична ситуація, а лідери партії дозволяють собі сексистські вислови щодо жінки.

В країні складна економічна ситуація. Заробітчани, які повернулися додому і ті, хто тут мешкає, не можуть знайти і побачити сотні тисячі робочих місць, які нам обіцяв Кабінет Міністрів. Малий бізнес банкрутує, люди без роботи, а натомість нам пропонують стерилізувати безробітних, бо в них "діти низької якості", - написав нардеп.

Також він повідомив, що після вчорашніх скандалів мешканці 5-ти районів, які обрали його депутатом, запитують щодо моральних аспектів членів фракції "Слуга народу". Не маючи що відповісти на це, депутат планує обговорити зі своїми виборцями доцільність перебування у провладній фракції.

В країні складна політична ситуація, а лідери партії дозволяють собі сексистські вислови щодо жінки. В країні складна...

Опубліковано Народнієм депутатом Вячеславом Рубльовим - Округом 20 Четвер, 25 червня 2020 р.

Нагадаємо, вчора, 24 червня в мережах поширили відео, на якому глава парламентського комітету з питань соціальної політики і захисту прав ветеранів, депутат від фракції "Слуга народу" Галина Третьякова заявила, що у безробітних народжуються діти "низької якості".

Днем раніше, у Миколаєві під час брифінгу голова партії "Слуга народу" і керівник фракції, народні депутати Олександр Корнієнко і Давид Арахамія обговорили свою колегу Ірину Аллахвердієву не стримуючись у висловлюваннях.

Слуга народа партія нардеп скандал фракція Корнієнко Олександр Галина Третьякова
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