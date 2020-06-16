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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
16 июня 2020, 12:44 20

В "Слуге народа" рассказали, кто возглавит Львовскую областную организацию партии

16 июня 2020, 12:44 20
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Фото: скриншот видео
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Львовскую областную организацию партии "Слуги народа" возглавит председатель Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.

Об этом в эфире телеканала "Первый Западный" сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает RegioNews.

По ее словам, решение о назначении Козицкого головой Львовской областной организации принял высший совет партии.

Уже было решение высшего совета партии, что доверят возглавить организацию партии председателю ОГА Максиму Козицкому. Но официально об этом решении, со всеми фамилиями и планам, будет сообщено чуть позже", - сказала Кравчук.

Она добавила, что Козицкий попросил некоторое время перед официальным объявлением из-за сложной ситуации с коронавирусом во Львовской области.

Он бы хотел сделать презентацию, представить команду, но немножко отложить", - заявила Кравчук.

По ее словам, нардеп Ростислав Тистык войдет в совет областной организации партии "Слуга народа" на Львовщине, а также нардепы Орест Саламаха, Юрий Камельчук и Святослав Юраш.

Напомним, "Слуга народа" сообщила о назначении глав и членов советов уже в 18 областях и городе Кривой Рог.

Слуга народа Львовщина ОГА Максим Козицкий
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