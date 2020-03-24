В Минздраве рассказали, как правильно пользоваться антисептиком
Как передает RegioNews, об этом он рассказал во время брифинга 24 марта.
"Если у вас нет возможности помыть руки с мылом возле проточной воды, в доступе должны быть антисептики. Хочу подчеркнуть правильность их использования, поскольку в последнее время фиксируем неправильное использование антисептических средств в быту", - сказал он.
По его словам, просто сбрызнуть антисептиком руки - не эффективно.
"Чтобы использование было рациональным, нужно применить 2,5-3 мл антисептика, а после этого протереть руки. Именно такое количество жидкости позволит увлажнить руки в течение 20-30 секунд. За это время антисептическое средство подействует на микроорганизмы и вирусы, которые находятся у нас на ладонях", - уточнил замминистра.
Как заверил Ляшко, только после такой процедуры "мы можем чувствовать себя в безопасности и даже потереть глаз, если есть такая необходимость".
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Напомним, по состоянию на 24 марта в Украине уже 97 больных COVID-19.
Минздрав из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски.
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