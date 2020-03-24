В Минздраве рассказали, как правильно пользоваться антисептиком

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко предоставил инструкцию пользования антисептическими средствами, которой стоит придерживаться для защиты во время пандемии коронавируса

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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко предоставил инструкцию пользования антисептическими средствами, которой стоит придерживаться для защиты во время пандемии коронавируса

Как передает RegioNews, об этом он рассказал во время брифинга 24 марта.

"Если у вас нет возможности помыть руки с мылом возле проточной воды, в доступе должны быть антисептики. Хочу подчеркнуть правильность их использования, поскольку в последнее время фиксируем неправильное использование антисептических средств в быту", - сказал он.

По его словам, просто сбрызнуть антисептиком руки - не эффективно.

"Чтобы использование было рациональным, нужно применить 2,5-3 мл антисептика, а после этого протереть руки. Именно такое количество жидкости позволит увлажнить руки в течение 20-30 секунд. За это время антисептическое средство подействует на микроорганизмы и вирусы, которые находятся у нас на ладонях", - уточнил замминистра.

Как заверил Ляшко, только после такой процедуры "мы можем чувствовать себя в безопасности и даже потереть глаз, если есть такая необходимость".

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Напомним, по состоянию на 24 марта в Украине уже 97 больных COVID-19.

Минздрав из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски.