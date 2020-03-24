13:38  24 марта
Минздрав призвал украинцев носить медицинские маски
13:20  24 марта
Кличко допустил усиление карантина в Киеве
14:50  24 марта
Олимпийские игры-2020 перенесли на год
UA | RU
UA | RU
24 марта 2020, 15:45 9

В Минздраве рассказали, как правильно пользоваться антисептиком

Читайте також
українською мовою
24 марта 2020, 15:45 9
Читайте також українською мовою
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко предоставил инструкцию пользования антисептическими средствами, которой стоит придерживаться для защиты во время пандемии коронавируса
Фото: из открытых источников
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко предоставил инструкцию пользования антисептическими средствами, которой стоит придерживаться для защиты во время пандемии коронавируса

Как передает RegioNews, об этом он рассказал во время брифинга 24 марта.

"Если у вас нет возможности помыть руки с мылом возле проточной воды, в доступе должны быть антисептики. Хочу подчеркнуть правильность их использования, поскольку в последнее время фиксируем неправильное использование антисептических средств в быту", - сказал он.

По его словам, просто сбрызнуть антисептиком руки - не эффективно.

"Чтобы использование было рациональным, нужно применить 2,5-3 мл антисептика, а после этого протереть руки. Именно такое количество жидкости позволит увлажнить руки в течение 20-30 секунд. За это время антисептическое средство подействует на микроорганизмы и вирусы, которые находятся у нас на ладонях", - уточнил замминистра.

Как заверил Ляшко, только после такой процедуры "мы можем чувствовать себя в безопасности и даже потереть глаз, если есть такая необходимость".

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Напомним, по состоянию на 24 марта в Украине уже 97 больных COVID-19.

Минздрав из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски.


коронавирус Минздрав антисептик гигиена
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
24 марта 2020, 12:19
"Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
20 марта 2020, 12:00
Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
19 марта 2020, 19:10
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
21 марта 2020, 10:14
Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ
18 марта 2020, 13:00
Последние Популярные
Алексей Кривошеев
Ульяна Супрун
Андрей Смолий
Все блоги »
Монополия на власть или бизнес. Кто в Полтаве стремится занять мэрское кресло
24 марта 2020, 12:00
"Удобная" эпидемия: как проводят госзакупки в Житомире
23 марта 2020, 12:00
Все публикации »
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко рассказывает о важности самоизоляции
20 марта 2020, 11:00
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Все видео »
Грищенко Роман
Глава Сумской областной государственной администрации
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Все досье »