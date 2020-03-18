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18 марта 2020, 11:59 4

Наши не пропадут: в Италии оштрафовали украинку, которая нелегально торговала масками

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18 марта 2020, 11:59 4
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В Милане задержали 53-летнюю украинку, которая незаконно продавала медицинские маски, несмотря на запрет выходить на улицу. Ее оштрафовала итальянская полиция
Фото: milanotoday.it
В Милане задержали 53-летнюю украинку, которая незаконно продавала медицинские маски, несмотря на запрет выходить на улицу. Ее оштрафовала итальянская полиция

Об этом пишет Regionews со ссылкой на итальянское издание MilanoToday.

В милицию обратился местный житель, который сообщил, что украинка уже не первый день подряд продавала хирургические маски у супермаркета.

После того как полицейские заметили женщину, и пыталась убежать, спрятав маски под жилетом. Когда ее поймали, она сразу же призналась, что пыталась продать маски.

Теперь украинка должна выплатить штраф за отсутствие разрешения на торговлю в общественных местах и ​​за нарушение декрета выданного правительством Италии, предписывающего жителям севере страны оставаться дома, чтобы попытаться сдержать распространение коронавируса.

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Напомним, 16 марта у семи украинцев, находящихся за рубежом, обнаружили Covid-19.

По состоянию на 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных.


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