Фото: полиция

Трагедия произошла в селе Литочки в Броварском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На место прибыли огнеборцы, которые ликвидировали пожар. Во время осмотра дома обнаружили тела двух человек без признаков жизни.

Установлено, что произошло возгорание в одном из домов, обустроенных помещением бани. Вероятной причиной возникновения огня стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления. Впоследствии спасатели предоставят окончательные результаты причин возникновения пожара.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство. Следствие продолжается.

Напомним, ночью 5 сентября на Закарпатье горела база отдыха. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела двух погибших женщин.