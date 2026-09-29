На Вінниччині під час пожежі загинуло подружжя та їхній 4-річний син
Трагічна пожежа сталася 29 вересня близько 7:00 у місті Гайсин
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Горів приватний будинок. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла загиблих власників – чоловіка та дружини, а також їхнього 4-річного сина.
На місці події працюють слідчо-оперативна група поліції та криміналісти. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії та причини виникнення пожежі.
Нагадаємо, раніше на Київщині під час пожежі загинули двоє людей. Трагедія сталася в селі Літочки у Броварському районі.
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