Фото: поліція

Трагічна пожежа сталася 29 вересня близько 7:00 у місті Гайсин

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Горів приватний будинок. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла загиблих власників – чоловіка та дружини, а також їхнього 4-річного сина.

На місці події працюють слідчо-оперативна група поліції та криміналісти. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії та причини виникнення пожежі.

Нагадаємо, раніше на Київщині під час пожежі загинули двоє людей. Трагедія сталася в селі Літочки у Броварському районі.