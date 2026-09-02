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02 сентября 2026, 15:05

Защищала любимого от ТЦК: в Черниговской области женщина напала на полицейского

02 сентября 2026, 15:05
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Фото из открытых источников
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В Черниговской области женщина защищала своего сожителя от мобилизации. В результате она напала на полицейского

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Инцидент произошел в марте в селе Волосковцы Минской общины. Военные ТЦК вместе с полицейским проверяли документы мужчин. Сожитель женщины пытался скрыться от работников ТЦК и полиции. В результате он позвонил ей и она приехала.

Когда женщина была на месте, она начала толкать полицейского. В частности, она сорвала с него жетон и несколько раз ударила по рукам.

На суде она признала свою вину. По словам женщины, она только хотела помочь партнеру и не допустить его задержания.

Суд назначил один год лишения свободы, но освободил ее от отбывания наказания с испытанием и установил один год испытательного срока.

Напомним, в Харькове мужчина на остановке общественного транспорта напал на военных ТЦК. Это случилось, когда к нему подошли, чтобы проверить документы. Трое работников получили резаные раны – ладони, щеки, виски, ключицы. Инцидент зафиксировала камера уличного наблюдения.

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