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04 вересня 2026, 21:20

На Вінниччині натовп витягнув з авто та побив військового ТЦК

04 вересня 2026, 21:20
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Фото з відкритих джерел
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Інцидент стався 4 вересня. Автомобіль ТЦК заблокували на виїзді з Вінниці

Про це повідомляє Вінницький обласний ТЦК та СП передає RegioNews.

Попередньо, на виїзді з міста кілька цивільних автомобілей заблокували рух службового авто, в якому були військові одного з ТЦК та СП Вінницької області. Після цього з машин вийшли люди, які витягнули одного з військовослужбовців та завдали йому значних тілесних ушкоджень.

Наразі постраждалого військового госпіталізували.

"Інші військовослужбовці, які перебували у складі групи оповіщення, у 2022-2023 роках приймали участь у бойових діях і добровільно стали на захист держави та її громадян, від яких сьогодні і зазнали фізичного насильства", - кажуть в ТЦК.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту. У ТЦК зазначили, що кожен винний буде притягнутий до відповідальності та понесе покарання відповідно до вимог чинного законодавства.

"Наголошуємо, будь-яке застосування сили, погроз, насильства чи перешкоджання законній діяльності військовослужбовців є неприпустимим", - наголошують в ТЦК.

Нагадаємо, в Харкові чоловік на зупинці громадського транспорту напав на військових ТЦК. Це сталось, коли до нього підійшли, щоб перевірити документи. Троє працівників отримали різані рани – долоні, щоки, скроні, ключиці. Інцидент зафіксувала камера вуличного спостереження.

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