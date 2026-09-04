На Вінниччині натовп витягнув з авто та побив військового ТЦК
Інцидент стався 4 вересня. Автомобіль ТЦК заблокували на виїзді з Вінниці
Про це повідомляє Вінницький обласний ТЦК та СП передає RegioNews.
Попередньо, на виїзді з міста кілька цивільних автомобілей заблокували рух службового авто, в якому були військові одного з ТЦК та СП Вінницької області. Після цього з машин вийшли люди, які витягнули одного з військовослужбовців та завдали йому значних тілесних ушкоджень.
Наразі постраждалого військового госпіталізували.
"Інші військовослужбовці, які перебували у складі групи оповіщення, у 2022-2023 роках приймали участь у бойових діях і добровільно стали на захист держави та її громадян, від яких сьогодні і зазнали фізичного насильства", - кажуть в ТЦК.
Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту. У ТЦК зазначили, що кожен винний буде притягнутий до відповідальності та понесе покарання відповідно до вимог чинного законодавства.
"Наголошуємо, будь-яке застосування сили, погроз, насильства чи перешкоджання законній діяльності військовослужбовців є неприпустимим", - наголошують в ТЦК.
Нагадаємо, в Харкові чоловік на зупинці громадського транспорту напав на військових ТЦК. Це сталось, коли до нього підійшли, щоб перевірити документи. Троє працівників отримали різані рани – долоні, щоки, скроні, ключиці. Інцидент зафіксувала камера вуличного спостереження.