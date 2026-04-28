Прокуратура подала апелляцию на решение Могилев-Подольского горрайонного суда по приговору женщине, чей сын умер после длительного ненадлежащего ухода и отсутствия питания

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Суд первой инстанции назначил матери минимальное наказание – три года лишения свободы, с чем категорически не согласилась сторона обвинения. 42-летнюю женщину признали виновной в заведомом оставлении ребенка в опасности и злостном невыполнении обязанностей по уходу.

Также сейчас отдельно продолжается расследование действий семейного врача и соцработницы, которые видели состояние ребенка, но не приняли мер по его спасению.

Напомним, что трагедия произошла в селе Серебрия. 10-летний мальчик имел тяжелую инвалидность из-за поражения центральной нервной системы и нуждался в постоянном медицинском уходе и специальном питании. Следствие установило, что с июня 2025 состояние ребенка начало стремительно ухудшаться, однако мать игнорировала потребности сына. В частности, она не обеспечила мальчику специальную диету, без которой его организм не мог функционировать – обычную еду ребенок не усваивал.

Мальчика не кормили почти 60 дней, он получал только воду, очень мало и редко. После фактической голодовки и отсутствия ухода ребенок скончался 16 декабря 2025 года.