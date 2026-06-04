В Виннице задержали иностранца, которого разыскивали за изнасилование несовершеннолетней

Фото: Национальная полиция

В Виннице миграционная полиция задержала 32-летнего гражданина Республики Молдова, находившегося в международном розыске по подозрению в похищении и изнасиловании несовершеннолетней

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Мужчину задержали 2 июня в областном центре. Фигуранта поместили в изолятор временного содержания.

Сейчас решается вопрос его дальнейшей экстрадиции в страну, инициировавшую международный розыск, для привлечения к уголовной ответственности.

В полиции отметили, что в рамках общегосударственных мероприятий под условным названием "Мигрант" продолжается выявление лиц, нарушающих миграционное законодательство Украины или причастных к тяжким и особо тяжким преступлениям.

Напомним, ранее во Львове правоохранители задержали находившегося в международном розыске мужчину. Выяснилось, что это гражданин Азербайджана. Его разыскивали за хулиганство. Чтобы избежать наказания, он решил бежать в Украину.