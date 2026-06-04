У Вінниці затримали іноземця, якого розшукували за зґвалтування неповнолітньої

Фото: Національна поліція

У Вінниці міграційна поліція затримала 32-річного громадянина Республіки Молдова, який перебував у міжнародному розшуку за підозрою у викраденні та зґвалтуванні неповнолітньої

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Чоловіка затримали 2 червня в обласному центрі.Фігуранта помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Наразі вирішується питання щодо його подальшої екстрадиції до країни, яка ініціювала міжнародний розшук, для притягнення до кримінальної відповідальності.

У поліції зазначили, що в межах загальнодержавних заходів під умовною назвою "Мігрант" триває виявлення осіб, які порушують міграційне законодавство України або причетні до тяжких та особливо тяжких злочинів.

Нагадаємо, раніше у Львові правоохоронці затримали чоловіка, який перебував у міжнародному розшуку. З'ясувалось, що це громадянин Азербайджану. Його розшукували за хуліганство. Для того щоб уникнути покарання, він вирішив втекти до України.