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04 червня 2026, 07:36

У Вінниці затримали іноземця, якого розшукували за зґвалтування неповнолітньої

04 червня 2026, 07:36
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Фото: Національна поліція
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У Вінниці міграційна поліція затримала 32-річного громадянина Республіки Молдова, який перебував у міжнародному розшуку за підозрою у викраденні та зґвалтуванні неповнолітньої

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Чоловіка затримали 2 червня в обласному центрі.Фігуранта помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Наразі вирішується питання щодо його подальшої екстрадиції до країни, яка ініціювала міжнародний розшук, для притягнення до кримінальної відповідальності.

У поліції зазначили, що в межах загальнодержавних заходів під умовною назвою "Мігрант" триває виявлення осіб, які порушують міграційне законодавство України або причетні до тяжких та особливо тяжких злочинів.

Нагадаємо, раніше у Львові правоохоронці затримали чоловіка, який перебував у міжнародному розшуку. З'ясувалось, що це громадянин Азербайджану. Його розшукували за хуліганство. Для того щоб уникнути покарання, він вирішив втекти до України.

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Вінниця розшук іноземець згвалтування неповнолітні міжнародний розшук
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