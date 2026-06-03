В Днепре священник насиловал дочерей и создавал детское порно
Верховный Суд рассмотрел дело священника из Днепра. Мужчину судили за развращение детей и создание детского порно
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
По данным следствия, мужчина являлся священником в храме московского патриархата. После смерти жены он остался один с малолетними дочерьми. Девушкам было 12 и 13 лет, когда он начал развращать их. Кроме того, с участием одной из дочерей отец производил порнографические файлы, которые хранил на своем мобильном телефоне.
После того как священника заключили под стражу, детей передали в семью крестной матери. В 2024 году апелляционный суд отменил приговор, которым был приговорен к 10 годам. Однако во время нового судебного разбирательства прокуроры доказали вину мужчины.
Верховный суд согласился с доводами обвинения. Итак, священник проведет за решеткой 10 лет.
Напомним, что ранее в суд направили обвинительный акт в отношении жителя Запорожья, который на протяжении нескольких лет насиловал маленькую девочку.