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03 июня 2026, 12:30

В Днепре священник насиловал дочерей и создавал детское порно

03 июня 2026, 12:30
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Фото: прокуратура
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Верховный Суд рассмотрел дело священника из Днепра. Мужчину судили за развращение детей и создание детского порно

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

По данным следствия, мужчина являлся священником в храме московского патриархата. После смерти жены он остался один с малолетними дочерьми. Девушкам было 12 и 13 лет, когда он начал развращать их. Кроме того, с участием одной из дочерей отец производил порнографические файлы, которые хранил на своем мобильном телефоне.

После того как священника заключили под стражу, детей передали в семью крестной матери. В 2024 году апелляционный суд отменил приговор, которым был приговорен к 10 годам. Однако во время нового судебного разбирательства прокуроры доказали вину мужчины.

Верховный суд согласился с доводами обвинения. Итак, священник проведет за решеткой 10 лет.

Напомним, что ранее в суд направили обвинительный акт в отношении жителя Запорожья, который на протяжении нескольких лет насиловал маленькую девочку.

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