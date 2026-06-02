В Днепре мужчина насиловал 4-летнего сына сожительницы

В Днепре будут судить мужчину за изнасилование ребенка. Его жертвой стал 4-летний мальчик

Об этом сообщает прокуратура Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Днепре 40-летний мужчина с декабря прошлого года регулярно насиловал 4-летнего сына своей сожительницы. Он делал это, когда женщины не было дома. Ребенок рассказал обо всем бабушке, которая впоследствии и обратилась к правоохранителям. Сейчас мальчик находится у родного отца и бабушки.

"Обвиняемый содержится под стражей. Его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 153 УК Украины", - сообщили в прокуратуре.

