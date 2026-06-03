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03 июня 2026, 15:34

В Кировоградской области разоблачили 29-летнего мужчину, который насиловал детей после знакомств в Telegram

03 июня 2026, 15:34
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Фото: Офис Генерального прокурора
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В Кировоградской области 29-летнему мужчине сообщили о подозрении в тяжких и особо тяжких преступлениях против детей

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, он знакомился с несовершеннолетними девушками через Telegram, входил в доверие, организовывал встречи и насиловал их.

В настоящее время установлены двое пострадавших. Одной девочке на момент знакомства было 14 лет, другой – 12.

По версии следствия подозреваемый искал детей в Telegram-канале знакомств. В общении мужчина выдавал себя ровесником или парнем, ненамного старше собеседниц.

После переписки он договаривался с несовершеннолетними о личных встречах. Именно во время этих встреч, по данным правоохранителей, подозреваемый совершал в отношении детей насильственные действия сексуального характера.

Отдельно мужчине инкриминируют преступления, связанные с детской порнографией. По данным следствия, он производил такие материалы и хранил их на собственном мобильном телефоне.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 155, ч. 4 ст. 152, ч. 1 ст. 301-1, ч. 3 ст. 301-1 и ч. 4 ст. 301-1 Уголовного кодекса Украины.

По ходатайству стороны обвинения подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, что в феврале в суд направить обвинительный акт в отношении жителя Запорожья, который на протяжении нескольких лет насиловал маленькую девочку.

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дети изнасилование Telegram Кировоградская область
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