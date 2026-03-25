В Винницкой области после атаки РФ уже 18 пострадавших: двое в тяжелом состоянии

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Винницкой области количество пострадавших в результате взрывов или чрезвычайного происшествия возросло до 18 человек

Об этом сообщила начальник Винницкой ОВА Наталья Заболотная, передает RegioNews.

По ее словам, двое раненых остаются в тяжелом состоянии, еще четверо находятся в состоянии средней тяжести.

Известно о повреждении 35 частных домов, 7 многоквартирных домов и еще четырех построек в местах общего пользования.

Один частный дом уничтожен полностью, два получили значительные повреждения, остальные – пострадали от взрывных волн и обломков: выбиты окна, повреждены крыши, двери и фасады.

Ликвидация последствий на всех местах попаданий завершена.

Комиссии продолжают работу по обследованию поврежденных домов и фиксации ущерба, собирая всю необходимую информацию для дальнейшего восстановления и оказания помощи пострадавшим.

Напомним, 24 марта РФ совершила одну из самых массированных атак дронами по Украине. Враг применил около тысячи ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов. Было зафиксировано 15 попаданий.

Как известно, в результате российского обстрела в Виннице погиб один человек, а еще 13 получили ранения.