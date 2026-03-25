25 березня 2026, 10:46

На Вінниччині після атаки РФ уже 18 постраждалих: двоє у важкому стані

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
На Вінниччині кількість постраждалих внаслідок вибухів чи надзвичайної події зросла до 18 осіб

Про це повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна, передає RegioNews.

За її словами, двоє поранених залишаються у важкому стані, ще четверо перебувають у стані середньої тяжкості.

Відомо про пошкодження 35 приватних будинків, 7 багатоквартирних будинків та ще чотирьох будівель у місцях загального користування.

Один приватний будинок знищено повністю, два зазнали значних ушкоджень, решта – постраждали від вибухових хвиль та уламків: вибито вікна, пошкоджено дахи, двері та фасади.

Ліквідацію наслідків на всіх місцях влучань завершено.

Комісії продовжують роботу з обстеження пошкоджених будинків та фіксації збитків, збираючи усю необхідну інформацію для подальшого відновлення та надання допомоги постраждалим.

Нагадаємо, 24 березня РФ здійснила одну з наймасованіших атак дронами по Україні. Ворог застосував майже тисячу ударних безпілотників типу Shahed, Гербера та безпілотників інших типів. Було зафіксовано 15 влучань.

Як відомо, у в результаті російського обстрілу у Вінниці загинула одна людина, а ще 13 осіб отримали поранення.

РФ Вінниця Вінницька область атака постраждалі російська армія дрони
