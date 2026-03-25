На Киевщине после атаки обесточен Славутич – 21 тыс. человек без света

В результате утренней атаки в городе Славутич Киевской области около 21 тысячи жителей временно остались без централизованного электроснабжения

Об этом сообщил глава ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.

По его словам, энергетики уже работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить свет в каждом доме.

Критическая инфраструктура переведена на резервные источники питания, тепло и водоснабжение обеспечены, а социальные учреждения функционируют на генераторах.

Связь и Интернет остаются доступными. Пункты несокрушимости открыты и готовы принимать людей, подчеркнул Калашник.

Напомним, в ночь на 25 марта РФ атаковала Украину 147 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, более 80 из них – "шахеды". Зафиксировано попадание 24 ударных БПЛА на 18 локациях, а также падение обломков сбитых целей на трех локациях.