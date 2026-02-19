фото: ГБР

Государственное бюро расследований разоблачило депутата Закарпатского облсовета, который «не замечал» захват леса под комплекс комплекса депутата от запрещенной партии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Работники ГБР при процессуальном руководстве Закарпатской областной прокуратуры и совместно с УСС в Закарпатской области разоблачили начальника Ужгородского надлесничества Филиала "Карпатский лесной офис" ГП "Леса Украины" и по совместительству депутата Закарпатского облсовета", – говорится в сообщении.

Как отмечается, из-за его служебной халатности на землях лесничества был незаконно построен гостинично-рекреационный комплекс, конечным владельцем которого является народный депутат от запрещенной партии ОПЗЖ.

На территории двух лесных участков площадью более 8,5 га функционируют постройки, беседки, котельная, спортивная площадка и другие объекты. Они были сведены без каких-либо решений государства: целевое назначение земли не изменялось, а право пользования не регистрировалось.

Имущественный комплекс принадлежит двум предприятиям, конечным бенефициаром которых является народный депутат, подозреваемый в государственной измене и финансировании действий, направленных на изменение границ территории Украины.

