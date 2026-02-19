Нардеп от ОПЗЖ захватил лес на Закарпатье и построил там базу отдыха
Государственное бюро расследований разоблачило депутата Закарпатского облсовета, который «не замечал» захват леса под комплекс комплекса депутата от запрещенной партии
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Работники ГБР при процессуальном руководстве Закарпатской областной прокуратуры и совместно с УСС в Закарпатской области разоблачили начальника Ужгородского надлесничества Филиала "Карпатский лесной офис" ГП "Леса Украины" и по совместительству депутата Закарпатского облсовета", – говорится в сообщении.
Как отмечается, из-за его служебной халатности на землях лесничества был незаконно построен гостинично-рекреационный комплекс, конечным владельцем которого является народный депутат от запрещенной партии ОПЗЖ.
На территории двух лесных участков площадью более 8,5 га функционируют постройки, беседки, котельная, спортивная площадка и другие объекты. Они были сведены без каких-либо решений государства: целевое назначение земли не изменялось, а право пользования не регистрировалось.
Имущественный комплекс принадлежит двум предприятиям, конечным бенефициаром которых является народный депутат, подозреваемый в государственной измене и финансировании действий, направленных на изменение границ территории Украины.
Как сообщалось, семья руководителя Закарпатского управления БЭБ за несколько лет обзавелась бизнесом на миллионы. Об этом стало известно по расследованию.