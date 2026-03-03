08:39  03 марта
Билеты по 300-500 евро без документов: в Киеве будут судить организованную группу работников УЗ
08:21  03 марта
Драка с ножом в заведении Хмельницкого: нападающему грозит до семи лет
01:30  03 марта
Режиссер Алан Бадоев признался, на чем зарабатывает во время войны
03 марта 2026, 09:12

Сумщина под обстрелами РФ: есть пострадавшие, среди них 13-летняя девочка

03 марта 2026, 09:12
Фото: Национальная полиция
На Сумщине за прошедшие сутки зафиксировано более 50 обстрелов, совершенных россиянами. Огонь вели по 31 населенному пункту, расположенному в пределах 17 общин области

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, в Сумской общине ранена 60-летняя женщина, а 13-летняя девушка получила острую реакцию на стресс после атаки БПЛА.

В Середино-Будской общине ранена 47-летняя женщина. Кроме того, при ударе дрона пострадал 60-летний мужчина.

Повреждены жилые и нежилые помещения, многоквартирные и частные дома, авто и объекты инфраструктуры в Сумской общине.

В Эсманьской общине разрушены и повреждены частные дома. В Шосткинской общине повреждены частные жилые дома.

В Тростянецкой общеине пострадали частные дома, магазины и автомобиль.

В Зноб-Новгородской и Садовской общинах повреждены объекты инфраструктуры. В Хутор-Михайловской общине уничтожен автомобиль.

Воздушная тревога в регионе пдлилась 18 часов 4 минуты.

Напомним, во вторник, 3 марта, российские военные атаковали Шевченковский район Харькова дроном. В результате падения обломков повреждены окна многоквартирных домов и несколько автомобилей.

02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
