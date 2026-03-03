Сумщина под обстрелами РФ: есть пострадавшие, среди них 13-летняя девочка

Фото: Национальная полиция

На Сумщине за прошедшие сутки зафиксировано более 50 обстрелов, совершенных россиянами. Огонь вели по 31 населенному пункту, расположенному в пределах 17 общин области

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, в Сумской общине ранена 60-летняя женщина, а 13-летняя девушка получила острую реакцию на стресс после атаки БПЛА.

В Середино-Будской общине ранена 47-летняя женщина. Кроме того, при ударе дрона пострадал 60-летний мужчина.

Повреждены жилые и нежилые помещения, многоквартирные и частные дома, авто и объекты инфраструктуры в Сумской общине.

В Эсманьской общине разрушены и повреждены частные дома. В Шосткинской общине повреждены частные жилые дома.

В Тростянецкой общеине пострадали частные дома, магазины и автомобиль.

В Зноб-Новгородской и Садовской общинах повреждены объекты инфраструктуры. В Хутор-Михайловской общине уничтожен автомобиль.

Воздушная тревога в регионе пдлилась 18 часов 4 минуты.

Напомним, во вторник, 3 марта, российские военные атаковали Шевченковский район Харькова дроном. В результате падения обломков повреждены окна многоквартирных домов и несколько автомобилей.