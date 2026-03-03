17:10  02 марта
На Прикарпатье чиновница из отдела образования "подарила" себе премии на сотни тысяч
14:06  02 марта
В Ровенской области в СИЗО умер подозреваемый в убийстве пяти человек
12:14  02 марта
Спортсменка из Киева претендует на звание лучшей гимнастки Европы
03 марта 2026, 01:30

Режиссер Алан Бадоев признался, на чем зарабатывает во время войны

03 марта 2026, 01:30
Фото из открытых источников
Известный режиссер Алан Бадоев рассказал, как он зарабатывает во время войны. Однако озвучивать точную сумму заработков он не стал

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Сейчас Алан Бадоев сконцентрировался на документальном кино о жизни в Украине. Эта работа несет больше культурного смысла, чем материальной выгоды. Однако режиссер напомнил, что у него есть источники прибыли. В частности, продюсирование.

"Я продюсирую артиста Макса Барских. Это очень удачный артист. У меня есть сбережения. У меня многое еще, и бизнес, и всего. У нас давно есть зарубежный продакшн, где мы работаем с рекламой", - говорит режиссер.

Напомним, ранее мужчина MamaRika рассказал, сколько зарабатывает певица. Это около 30-35 тысяч евро за квартал (приблизительно 1,5-1,7 миллиона гривен).

02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
