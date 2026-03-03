Режиссер Алан Бадоев признался, на чем зарабатывает во время войны

Фото из открытых источников

Известный режиссер Алан Бадоев рассказал, как он зарабатывает во время войны. Однако озвучивать точную сумму заработков он не стал

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Сейчас Алан Бадоев сконцентрировался на документальном кино о жизни в Украине. Эта работа несет больше культурного смысла, чем материальной выгоды. Однако режиссер напомнил, что у него есть источники прибыли. В частности, продюсирование.

"Я продюсирую артиста Макса Барских. Это очень удачный артист. У меня есть сбережения. У меня многое еще, и бизнес, и всего. У нас давно есть зарубежный продакшн, где мы работаем с рекламой", - говорит режиссер.

Напомним, ранее мужчина MamaRika рассказал, сколько зарабатывает певица. Это около 30-35 тысяч евро за квартал (приблизительно 1,5-1,7 миллиона гривен).