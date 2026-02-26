17:24  26 февраля
26 февраля 2026, 18:35

В Харькове женщина "заработала" четверть миллиона на выплатах от государства

26 февраля 2026, 18:35
Фото из открытых источников
В Харькове женщина незаконно получила от государства более 200 тысяч гривен. Теперь она предстанет перед судом

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, женщина подана в одно из харьковских управлений социальной защиты фальшивую справку о тяжелом заболевании справки. Благодаря этому она смогла принять участие в программе "Муниципальная няня".

Женщина заключила договор об уходе за ребенком и ежемесячно подавала поддельные акты о якобы предоставленных услугах, получая государственные средства. В общей сложности она получила от государства более 200 тысяч гривен.

Женщина признала вину и возместила ущерб. В ближайшее время она предстанет перед судом из-за мошенничества и использования поддельных документов.

Напомним, в Кривом Роге мужчина украл карточку с выплатами за погибшего военного и "баловал себя" покупками. Суд назначил ему наказание.

прокуратура выплаты Харьков мошенничество
