20 февраля 2026, 15:49

Взятка $4,5 тыс. за "решение" с ВЛК: суд вынес приговор бывшему налоговику в Кременчуге

20 февраля 2026, 15:49
Иллюстративное фото: из открытых источников
Суд в Кременчуге признал виновным бывшего главного государственного ревизора-инспектора налоговой в получении взятки за влияние на должностных лиц ТЦК и СП, чтобы исключить знакомого по военному учету

Об этом сообщило интернет-издание "Полтавщина" со ссылкой на приговор суда, передает RegioNews.

Отмечается, что в марте 2023 года мужчина предложил знакомому за $4 тыс. "решить вопрос" об исключении из военного учета. Позже стоимость "услуги" выросла до $4,5 тыс.

5 апреля во время передачи фиктивных документов (временное удостоверение с отметкой о непригодности, выписка с медицинской карты и справка ВЛК) эксналоговик был задержан сотрудниками СБУ.

Обвиняемый полностью признал вину, раскаялся и объяснил, что искал документы для выезда за границу во время мобилизации.

Суд назначил:

  • штраф почти 165 тыс. грн, что соответствует сумме полученной взятки;
  • половину внесенного залога (161 тыс. грн) перечислить на нужды ВСУ, другую половину вернут залогодателю;
  • компенсацию 5 тыс. грн. в пользу государства за проведенные судебные экспертизы.

Суд отказал в специальной конфискации $10,1 тыс. и почти 43 тыс. грн, признав их семейными сбережениями.

Купюры взятки, изъятые при задержании, вернут управлению СБУ в Полтавской области.

Напомним, в Тернопольской области сообщили о подозрении заместителю начальника районного ТЦК за получение взятки. Его задержали непосредственно при получении трех тысяч долларов неправомерной выгоды. За эти средства чиновник обещал беспрепятственное обновление военно-учетных документов и снятие с розыска 28-летнего жителя области.

