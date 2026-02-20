Взятка $4,5 тыс. за "решение" с ВЛК: суд вынес приговор бывшему налоговику в Кременчуге
Суд в Кременчуге признал виновным бывшего главного государственного ревизора-инспектора налоговой в получении взятки за влияние на должностных лиц ТЦК и СП, чтобы исключить знакомого по военному учету
Об этом сообщило интернет-издание "Полтавщина" со ссылкой на приговор суда, передает RegioNews.
Отмечается, что в марте 2023 года мужчина предложил знакомому за $4 тыс. "решить вопрос" об исключении из военного учета. Позже стоимость "услуги" выросла до $4,5 тыс.
5 апреля во время передачи фиктивных документов (временное удостоверение с отметкой о непригодности, выписка с медицинской карты и справка ВЛК) эксналоговик был задержан сотрудниками СБУ.
Обвиняемый полностью признал вину, раскаялся и объяснил, что искал документы для выезда за границу во время мобилизации.
Суд назначил:
- штраф почти 165 тыс. грн, что соответствует сумме полученной взятки;
- половину внесенного залога (161 тыс. грн) перечислить на нужды ВСУ, другую половину вернут залогодателю;
- компенсацию 5 тыс. грн. в пользу государства за проведенные судебные экспертизы.
Суд отказал в специальной конфискации $10,1 тыс. и почти 43 тыс. грн, признав их семейными сбережениями.
Купюры взятки, изъятые при задержании, вернут управлению СБУ в Полтавской области.
Напомним, в Тернопольской области сообщили о подозрении заместителю начальника районного ТЦК за получение взятки. Его задержали непосредственно при получении трех тысяч долларов неправомерной выгоды. За эти средства чиновник обещал беспрепятственное обновление военно-учетных документов и снятие с розыска 28-летнего жителя области.