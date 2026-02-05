Болезнь для бронирования: в Закарпатье врачи торговали туберкулезом для уклонистов

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.



Подозрение правоохранители объявили шестерым лицам. Среди них двое фтизиатров областной поликлиники, фтизиатр и лаборант районной больницы, а также пациент, который предоставлял свои образцы для подмены.



Медики использовали мокроту реального больного, чтобы "нарисовать" диагнозы другим людям. Благодаря этому клиенты могли оформить группы инвалидности или получить отсрочку от мобилизации. Известно о минимум пяти таких случаях. Свои "услуги" врачи оценили в 3 тысячи долларов с пациента.



В настоящее время решается вопрос о мерах предосторожности и отстранении медиков от должностей.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили ряд схем, связанных с уклонением от мобилизации и незаконной переправкой мужчин за границу. Подозрение объявили 11 фигурантам.