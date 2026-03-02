14:06  02 березня
На Рівненщині у СІЗО помер підозрюваний у вбивстві п'яти людей
12:14  02 березня
Спортсменка із Києва претендує на звання найкращої гімнастки Європи
10:33  02 березня
У Києві посеред дня викрали людину
02 березня 2026, 14:53

Мільйони готівки та ювелірка: у Вінниці лікарок викрили на незаконному оформленні інвалідності

02 березня 2026, 14:53
Фото: Прокуратура України
У Вінниці викрито двох медичних працівниць – сімейну лікарку приватної клініки та завідувачку відділення міської лікарні

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Зазначається, що їх підозрюють у виготовленні фіктивних медичних документів і вимаганні неправомірної вигоди.

За даними слідства, сімейна лікарка приймала пацієнтів для оформлення інвалідності та направляла їх на фіктивне стаціонарне лікування до завідувачки.

Задокументовано, що за пакет документів для встановлення ІІ групи інвалідності вони отримали 4600 доларів США.

У лютому лікарок затримали, а під час обшуків вилучено:

  • 956 тис. грн;
  • 221 тис. доларів США;
  • 5740 євро готівкою;
  • 87 одиниць ювелірних виробів;
  • чорнові записи з іменами людей та сумами ймовірно отриманих від них грошей.

Прокурори Вінницької обласної прокуратури повідомили підозри за:

  • ч. 1 ст. 366 ККУ – складання та видача завідомо неправдивих документів;
  • ч. 3 ст. 368 ККУ – вимагання й одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою;
  • ч. 3 ст. 369-2 ККУ – одержання неправомірної вигоди за вплив на рішення посадовців.

До суду скеровані клопотання про запобіжні заходи та відсторонення підозрюваних від посад.

Нагадаємо, правоохоронці викрили на Закарпатті схему підміни біологічних зразків. Завдяки цьому пацієнтам незаконно оформлювали діагноз туберкульоз. Підозру оголосили шістьом особам.

02 березня 2026
07 серпня 2025
