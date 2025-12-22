На Вінниччині розслідують обставини смерті 5-місячної дитини
У Козятині правоохоронці з’ясовують обставини смерті 5-місячного немовляти
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Мертвим немовля у ліжечку виявили батьки: дитина лежала обличчям додолу. Батьки повідомили про це до поліції.
Попередньо, причиною смерті є асфіксія, а саме закриття отворів рота та носа постіллю.
Під час слідчих дій поліцейські встановили, що повідомлення про будь-які неправомірні дії у родині до правоохоронців не надходили.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 та ст. 137 ККУ.
