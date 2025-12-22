08:23  22 грудня
У Франківську після вуличної бійки помер 18-річний хлопець
07:56  22 грудня
У Вінниці зіткнулися легковик та вантажівка: троє загиблих
18:24  21 грудня
Якою буде погода в перший день тижня: прогноз синоптиків на 22 грудня
22 грудня 2025, 09:20

На Вінниччині розслідують обставини смерті 5-місячної дитини

22 грудня 2025, 09:20
Фото: pixabay
У Козятині правоохоронці з’ясовують обставини смерті 5-місячного немовляти

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Мертвим немовля у ліжечку виявили батьки: дитина лежала обличчям додолу. Батьки повідомили про це до поліції.

Попередньо, причиною смерті є асфіксія, а саме закриття отворів рота та носа постіллю.

Під час слідчих дій поліцейські встановили, що повідомлення про будь-які неправомірні дії у родині до правоохоронців не надходили.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 та ст. 137 ККУ.

Нагадаємо, у Вінницькій області від голоду помер 10-річний хлопчик з інвалідністю. Підозру отримали мати дитини, сімейний лікар та працівник соціальної служби. Всі знали, що стан 10-річного хлопчика погіршується, але ніхто нічого не зробив.

