Фото: ГПСУ

В пункте пропуска "Могилев-Подольский" пограничники остановили 35-летнего жителя Харьковщины, пытавшегося выехать за границу, выдавая себя за многодетного отца

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

На паспортном контроле мужчина подал три свидетельства о рождении. Два документа не вызывали замечаний, третье – якобы польское – не соответствовало установленному образцу. Мужчина признался: приобрел свидетельство за 4000 USDT (Tether – криптовалютный токен), перечислив средства на криптокошелек неизвестного лица.

Нарушителю отказали в пересечении границы. О факте использования поддельного документа сообщили Нацполиции по ст. 358 УК (подделка и использование поддельных документов).

Напомним, ранее на границе в Винницкой области задержали 26-летнего жителя Херсонщины с фальшивыми документами на "командировку" в Болгарию. Во время разговора с пограничниками мужчина запутался в ответах, после чего признался: купил подделки у неизвестного за 20 тысяч долларов.