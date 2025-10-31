12:51  31 жовтня
У Києві липові дерева вкрилися тисячами клопів: чи варто хвилюватися мешканцям
09:50  31 жовтня
18-річний син відомої телеведучої і екснардепа вступив до лав ЗСУ
08:29  31 жовтня
ДТП на Дніпропетровщині: розбиті автівки, постраждали п'ятеро людей
UA | RU
UA | RU
31 жовтня 2025, 13:05

Прикордонники на Вінниччині викрили "багатодітного батька" з підробленими документами

31 жовтня 2025, 13:05
Читайте также на русском языке
Фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

У пункті пропуску "Могилів-Подільський" прикордонники зупинили 35-річного жителя Харківщини, який намагався виїхати за кордон, видаючи себе за багатодітного батька

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

На паспортному контролі чоловік подав три свідоцтва про народження. Два документи не викликали зауважень, третє – нібито польське – не відповідало встановленому зразку. Чоловік зізнався: придбав свідоцтво за 4000 USDT (Tether– криптовалютний токен), переказавши кошти на криптогаманець невідомої особи.

Порушнику відмовили у перетині кордону. Про факт використання підробленого документа повідомили Нацполіцію за ст. 358 ККУ (підроблення та використання підроблених документів).

Нагадаємо, раніше на кордоні на Вінниччині затримали 26-річного жителя Херсонщини з фальшивими документами на "відрядження" до Болгарії. Під час розмови з прикордонниками чоловік заплутався у відповідях, після чого зізнався: купив підробки в невідомої особи за 20 тисяч доларів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Вінницька область прикордонники виїзд за кордон втеча від мобілізації криптовалюта підробка
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Незаконна вирубка дубів у шести областях: ДБР викрило масштабну схему експорту деревини
31 жовтня 2025, 14:14
Україна знищила "Орєшнік" на території РФ: Малюк розкрив деталі
31 жовтня 2025, 13:59
Кабмін повернув Міністерству культури стару назву
31 жовтня 2025, 13:52
Секретна зустріч у Мадриді: 35 країн проведуть закритий саміт щодо підтримки України
31 жовтня 2025, 13:43
Підробляли відомі бренди та продавали як оригінал: 5 фігурантам загрожує тюрма
31 жовтня 2025, 13:27
Ексдепутат з Одеси працював на Росію з 2014-го – його взяли під варту
31 жовтня 2025, 12:59
У Кривому Розі сталась моторошна ДТП: водій влетів у електроопору і не вижив
31 жовтня 2025, 12:58
Нацгвардійці затримали двох чоловіків, які займалися незаконним підводним полюванням на Тернопільському ставі
31 жовтня 2025, 12:58
У Києві липові дерева вкрилися тисячами клопів: чи варто хвилюватися мешканцям
31 жовтня 2025, 12:51
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Остап Дроздов
Віталій Сич
Всі блоги »