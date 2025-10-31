Фото: ДПСУ

У пункті пропуску "Могилів-Подільський" прикордонники зупинили 35-річного жителя Харківщини, який намагався виїхати за кордон, видаючи себе за багатодітного батька

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

На паспортному контролі чоловік подав три свідоцтва про народження. Два документи не викликали зауважень, третє – нібито польське – не відповідало встановленому зразку. Чоловік зізнався: придбав свідоцтво за 4000 USDT (Tether– криптовалютний токен), переказавши кошти на криптогаманець невідомої особи.

Порушнику відмовили у перетині кордону. Про факт використання підробленого документа повідомили Нацполіцію за ст. 358 ККУ (підроблення та використання підроблених документів).

Нагадаємо, раніше на кордоні на Вінниччині затримали 26-річного жителя Херсонщини з фальшивими документами на "відрядження" до Болгарії. Під час розмови з прикордонниками чоловік заплутався у відповідях, після чого зізнався: купив підробки в невідомої особи за 20 тисяч доларів.