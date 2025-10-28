Фото: ДПСУ

В автомобільному пункті пропуску "Могилів-Подільський" прикордонники зупинили 26-річного жителя Херсонщини, який намагався виїхати з підробленими паперами про відрядження

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Як підставу для перетинання кордону чоловік надав документи про підтвердження бронювання, а також накази: про прийняття на роботу інженером у монтажну компанію та відрядження. За документами він нібито їхав на тренінг у Болгарію.

Під час розмови з прикордонниками чоловік заплутався у відповідях, після чого зізнався: купив підробки в невідомої особи за 20 тисяч доларів.

У пропуску через кордон херсонцю відмовили. Про факт підроблення повідомили Нацполіцію.

