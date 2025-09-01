Фото: БЕБ

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.

На території області провели 14 обшуків у житлі фігурантів, складах і транспорті. Детективи БЕБ вилучили десятки тисяч пачок сигарет без акцизу, цигарки у zip-пакетах, близько тонни тютюну, рідину з запахом спирту. Також знайшли обладнання для набивки сигарет, самі гільзи та акцизні марки Молдови, готівку.

Триває розслідування. Правоохоронці встановлюють усіх причетних і готують арешт вилученого майна.

Нагадаємо, на початку серпня масштабне підпільне виробництво вейпів та комплектуючих до них викрили одразу в кількох регіонах України. Правоохоронці провели понад 40 одночасних обшуків. Слідчі дії відбулися у Києві, на території Київської та Житомирської областей.