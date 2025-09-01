14:09  31 серпня
В Україні 1 вересня обіцяють спеку до +37° і грози: де чекати дощів
Україна заборонила цьогорічне паломництво до Умані через ризики для безпеки
Українські спецпідрозділи завдали удару по ППО РФ у Криму: відео наслідків
01 вересня 2025, 08:23

На Вінниччині накрили підпільне виробництво сигарет і алкоголю

01 вересня 2025, 08:23
Фото: БЕБ
Правоохоронці ліквідували у Вінницькій області нелегальне виробництво тютюнових та алкогольних виробів

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.

На території області провели 14 обшуків у житлі фігурантів, складах і транспорті. Детективи БЕБ вилучили десятки тисяч пачок сигарет без акцизу, цигарки у zip-пакетах, близько тонни тютюну, рідину з запахом спирту. Також знайшли обладнання для набивки сигарет, самі гільзи та акцизні марки Молдови, готівку.

Триває розслідування. Правоохоронці встановлюють усіх причетних і готують арешт вилученого майна.

Нагадаємо, на початку серпня масштабне підпільне виробництво вейпів та комплектуючих до них викрили одразу в кількох регіонах України. Правоохоронці провели понад 40 одночасних обшуків. Слідчі дії відбулися у Києві, на території Київської та Житомирської областей.

