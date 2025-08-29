Фото: ілюстративне

Житель Ладижинської громади отримав шість років ув'язнення за сексуальні дії відносно своєї малолітньої племінниці

Про це повідомляє поліція Вінницької області, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік перебував із дитиною наодинці вдома і скористався її безпорадним станом, вчинивши дії сексуального характеру.

Постраждала зазнала психологічної травми, що підтвердили висновки експертів. Розгляд справи проводився у повній відповідності до чинного законодавства, а суд врахував усі обставини, пов'язані з інцидентом.

Зловмисника визнано винним за частиною 4 статті 153 Кримінального кодексу України, яка регламентує відповідальність за сексуальне насильство над малолітніми. Суд призначив покарання у вигляді шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Вінниці суд засудив чоловіка за тривале знущання і зґвалтування власної доньки, який майже рік психологічно тиранив дитину. Батько забороняв дівчинці спілкуватися з рідними та друзями, а в листопаді 2021 року зґвалтував її в автомобілі.