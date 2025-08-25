Фото: поліція

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Поліція отримала анонімне повідомлення та відео з моментом стрілянини, на якому зафіксовано, як 50-річний місцевий житель здійснює постріли у бік 15-річного хлопця та його 18-річного товариша. На щастя, юнаки не постраждали.

Правоохоронці оперативно встановили та затримали зловмисника. У чоловіка вилучили пневматичний пістолет.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Йому загрожує до 7 років ув’язнення.

Нагадаємо, 24 серпня в полі на Дніпропетровщині 42-річний чоловік поранив п’ятьох людей, серед них двоє рятувальників. Нападника застрелила поліція.