В Виннице пьяный мужчина угрожал взорвать собственную и соседние квартиры

Фото: полиция

В Виннице объявили подозрение задержанному мужчине, который, находясь пьяным, угрожал взорвать собственную и соседние квартиры

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .

Инцидент произошел вечером 13 августа. В полицию обратилась местная жительница и сообщила, что ее 37-летний сосед якобы заминировал дверь квартиры. Дом оцепили, жителей эвакуировали, на место прибыли взрывотехники и спецподразделения. При осмотре опасных предметов не нашли.

Мужчина долгое время не выходил на контакт, но в конце концов открыл дверь. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. В квартире провели обыск, взрывчатки или запрещенных веществ не обнаружили.

Задержанному объявили подозрение по ч.1 ст.259 УКУ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве). Ему грозит до 6 лет заключения. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в конце июля в Кривом Роге мужчина из-за ревности подорвал гранатой жену и совершил самоубийство. Правоохранители открыли уголовное производство по данному факту. Расследование продолжается.