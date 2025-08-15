21:26  14 серпня
У Дніпрі вантажівка загорілась на ходу
20:55  14 серпня
На Рівнещині онук до смерті побив дідуся
19:59  14 серпня
У Дружківці почалась обов'язкова евакуація родин з дітьми
UA | RU
UA | RU
15 серпня 2025, 01:30

У Вінниці п’яний чоловік погрожував підірвати власну та сусідні квартири

15 серпня 2025, 01:30
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

У Вінниці оголосили підозру затримали чоловіку, який, перебуваючи напідпитку, погрожував підірвати власну та сусідні квартири

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Інцидент стався ввечері 13 серпня. До поліції звернулася місцева жителька й повідомила, що її 37-річний сусід нібито замінував двері квартири. Будинок оточили, мешканців евакуювали, на місце прибули вибухотехніки та спецпідрозділи. Під час огляду небезпечних предметів не знайшли.

Чоловік тривалий час не виходив на контакт, але зрештою відчинив двері. Він перебував у стані алкогольного сп’яніння. У квартирі провели обшук, вибухівки чи заборонених речовин не виявили.

Затриманому оголосили підозру за ч.1 ст.259 ККУ (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху). Йому загрожує до 6 років ув’язнення. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, наприкінці липня у Кривому Розі чоловік через ревнощі підірвав гранатою дружину і вчинив самогубство. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за даним фактом. Розслідування триває.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Вінниця погроза підрив багатоповерхівка квартири
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
На Київщині судитимуть чоловіка, який зґвалтував 15-річну дівчину
15 серпня 2025, 02:48
У селі Житомирської області потонув 39-річний чоловік
15 серпня 2025, 02:20
На Київщині зіткнулися легковик та вантажівка: постраждали дві людини
15 серпня 2025, 01:51
Окупанти обстріляли Словʼянськ: пошкоджені приватні будинки
15 серпня 2025, 01:12
Смертельна ДТП на Львівщині: неповнолітньому водієві оголосили підозру
15 серпня 2025, 00:54
З мікрорайону Корабел у Херсоні евакуювали понад 1600 людей
15 серпня 2025, 00:26
Росіяни атакували КАБами і дроном громади на Сумщині: наслідки
15 серпня 2025, 00:03
9 років полону: детальніше про українця, якого росіяни схопили в 17 років
14 серпня 2025, 23:07
У Польщі прикордонники затримали українських залізничників, які заїхали до країни у стані алкогольного сп'яніння
14 серпня 2025, 22:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Павло Казарін
Валерій Чалий
Всі блоги »