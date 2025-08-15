У Вінниці п’яний чоловік погрожував підірвати власну та сусідні квартири

Фото: поліція

У Вінниці оголосили підозру затримали чоловіку, який, перебуваючи напідпитку, погрожував підірвати власну та сусідні квартири

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції .

Інцидент стався ввечері 13 серпня. До поліції звернулася місцева жителька й повідомила, що її 37-річний сусід нібито замінував двері квартири. Будинок оточили, мешканців евакуювали, на місце прибули вибухотехніки та спецпідрозділи. Під час огляду небезпечних предметів не знайшли.

Чоловік тривалий час не виходив на контакт, але зрештою відчинив двері. Він перебував у стані алкогольного сп’яніння. У квартирі провели обшук, вибухівки чи заборонених речовин не виявили.

Затриманому оголосили підозру за ч.1 ст.259 ККУ (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху). Йому загрожує до 6 років ув’язнення. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, наприкінці липня у Кривому Розі чоловік через ревнощі підірвав гранатою дружину і вчинив самогубство. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за даним фактом. Розслідування триває.