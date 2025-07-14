Из Украины пытались вывезти старопечати, датированные 1704 годом

фото: ГПСУ

В воскресенье, 13 июля, в пограничном пункте пропуска "Вилок" военнослужащие Мукачевского отряда обнаружили старинные книги, пытавшиеся вывезти за границу

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Оказалось, что 61-летний водитель автомобиля MINI Countryman пытался вывезти из страны 13 иностранных изданий разных авторов. Эти старопечатные издания могут иметь культурную или историческую ценность.

"Самая старая из книг датирована 1704 годом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель авто может быть причастен к контрабанде культурных ценностей.