Фото: pixabay

Экс-директору предприятия железобетонных изделий в Винницкой области объявили подозрение в растрате имущества в особо крупных размерах во время войны

Об этом передает RegioNews со ссылкой на областную прокуратуру .

По данным следствия, чиновник в 2022 году заключил два договора с частным обществом на поставку речного песка по завышенной стоимости. Своими действиями чиновник нанес ущерб государству более чем на 5,1 млн грн.

Прокуроры обратились в суд с ходатайством о взятии подозреваемого под стражу.

За такое преступление предусмотрено наказание до 12 лет заключения с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности.

Напомним, правоохранители разоблачили масштабные коррупционные схемы в Ивано-Франковской и Волынской областях. Подозрения получили чиновники и руководители государственных предприятий, которые вместо того, чтобы работать на благо общества, наживались на государственном и коммунальном имуществе.