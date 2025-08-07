Фото: pixabay

Ексдиректору залізобетонних виробів на Вінниччині оголосили підозру у розтраті майна в особливо великих розмірах під час війни

Про це передає RegioNews із посиланням на обласної прокуратури .

За даними слідства, посадовець у 2022 році уклав два договори з приватним товариством на постачання піску річкового по завищеній вартості. Своїми діями посадовець спричинив збитки державі на понад 5,1 млн грн.

Прокурори звернулися до суду з клопотанням про взяття підозрюваного під варту.

За такий злочин передбачене покарання до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.

Нагадаємо, правоохоронці викрили масштабні корупційні схеми в Івано-Франківській та Волинській областях. Підозри отримали посадовці та керівники державних підприємств, які замість того, щоб працювати на благо громади, наживалися на державному та комунальному майні.