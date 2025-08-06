Ілюстративне фото

У Вінниці отримав вирок чоловік, який працював на російську пропаганду. Він допомагав росіянам розповсюджувати кремлівські наративи в Україні

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Жителя Вінниці визнали винним у державній зраді. З 2013 року він мав звʼязок з власником видання "ПолитНавигатор" Сергієм Степановим. Сам Степанов є громадянином України, але з 2019 року знаходиться в окупованому Криму, і проти нього застосовано персональні санкції.

У січні 2022 року Степанов доручив обвинуваченому підгодовувати списки людей, які будуть готові за гроші виступати або готувати публікації в інтересах РФ. Також він давав завдання щодо формування "пулу експертів" для російської пропаганди на території України.

Відомо, що обвинувачений все ж розповсюджував російську пропаганду. На суді чоловік визнав провину. Йому призначили 4 роки увʼязнення з конфіскацією частини майна.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі судили чоловіка за державну зраду. Виявилось, що він збирав для росіян координати важливих об'єктів. Йдеться, зокрема, про військові шпиталі, підрозділи терцентрів комплектування, блокпости, адміністративні будівлі та об’єкти енергетичної інфраструктури, серед яких і теплова електростанція.