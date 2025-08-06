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Суд назначил 10 лет заключения бывшему полицейскому из Николаева, передававшему россиянам информацию о дислокации подразделений ВСУ

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора .

Следствие установило, что мужчина общался через Telegram с представителем страны-агрессора. Он передавал разведданные в виде меток на карте местности и графических координат о местоположении украинских военных в Николаеве и области.

Бывшего правоохранителя признали виновным в несанкционированном распространении информации о расположении ВСУ, совершенном в условиях военного положения (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины).

Осужденный находится под стражей.

Напомним, в Киеве задержали агента ФСБ, который расставлял "видеоловушки" для корректировки ударов по городу. Вражеские задачи выполнял завербованный оккупантами 24-летний ИТ-специалист столичного университета.