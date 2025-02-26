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26 февраля 2025, 17:13

На Винниччине военном объявили подозрение из-за нехватки горючего на 1 млн грн

26 февраля 2025, 17:13
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Подозрение получил заместитель командира роты одной из воинских частей Винницкой области. Его обвиняют в растрате почти 24 тонн горючего на около 1 миллиона гривен и попытке скрыть нехватку

Об этом сообщает Госбюро расследований, передает RegioNews.

По данным следствия, с февраля по октябрь 2022 года военный отвечал за хранение и выдачу горюче-смазочных материалов для разведки. Однако он бесконтрольно выдавал бензин, дизельное топливо и смазочное масло, не проверяя целесообразность и обоснованность таких действий.

После проведения переучета была обнаружена нехватка горючего. Чтобы скрыть растрату, фигурант подделал служебные документы, внося ложные данные в путевые листы.

Следствие проверяет информацию о возможной продаже горючего гражданским лицам для собственного обогащения.

Военнослужащему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что на Сумщине военный продал оборудование, которое должно было передать на фронт.

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