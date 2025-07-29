фото: ГСЧС Украины в Киевской области

Трагедия произошла 25 июля на одном из водоемов в Бориспольском районе

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Киевской области, передает RegioNews.

С помощью веревки и лодок спасатели достали тело мужчины 1983 года рождения на берег.

"На месте вызова работали 4 человека личного состава и 1 единица техники (+ 2 резиновые лодки)", — говорится в сообщении.