Под Борисполем нашли тело человека
Трагедия произошла 25 июля на одном из водоемов в Бориспольском районе
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Киевской области, передает RegioNews.
С помощью веревки и лодок спасатели достали тело мужчины 1983 года рождения на берег.
"На месте вызова работали 4 человека личного состава и 1 единица техники (+ 2 резиновые лодки)", — говорится в сообщении.
Напомним, 26 июля в Чернигове на глазах у матери утонул трехлетний мальчик.
В Тернопольской области мужчина погиб во время чистки колодцаВсе новости »
28 июля 2025, 11:49Нырнул и исчез в Днепре: на Запорожье утонул мужчина
28 июля 2025, 07:10На Кировоградщине из реки Ингулец достали тело человека
28 июля 2025, 00:35
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
17 июля 2025
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Офис президента захотел новое правительство, ради чего пошел на все. Но будет ли из этого какая-то польза для страны?
"Стальная Граница" показала, как бомбит россиян на Севере
29 июля 2025, 01:35Россияне ударили по Сумщине беспилотниками: разрушен магазин
29 июля 2025, 00:55На Ровенщине из пруда достали тело мужчины
29 июля 2025, 00:30В ответ на ультиматум Трампа: у Путина стали угрожать США войной
29 июля 2025, 00:05Смертельное ДТП в Ровно: водителя объявили о подозрении
28 июля 2025, 23:45Ракеты, беспилотники, авиабомбы: в ОВА рассказали, как россияне всю неделю атаковали Харьковщину
28 июля 2025, 23:25В Харькове мужчина в подъезде избил ребенка: как его наказал суд
28 июля 2025, 22:55"Золотые" яйца для ВСУ: ВАС избрал меру пресечения владелице компаний-поставщиков
28 июля 2025, 22:23На Кировоградщине чиновница продала почти 1 тыс тонн зерна по заниженной цене
28 июля 2025, 21:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП