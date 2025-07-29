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29 июля 2025, 02:30

Под Борисполем нашли тело человека

29 июля 2025, 02:30
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фото: ГСЧС Украины в Киевской области
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Трагедия произошла 25 июля на одном из водоемов в Бориспольском районе

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Киевской области, передает RegioNews.

С помощью веревки и лодок спасатели достали тело мужчины 1983 года рождения на берег.

"На месте вызова работали 4 человека личного состава и 1 единица техники (+ 2 резиновые лодки)", — говорится в сообщении.

Напомним, 26 июля в Чернигове на глазах у матери утонул трехлетний мальчик.

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смерть утопленники спасатели трагедия Борисполь Киевская область водоем утопление
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