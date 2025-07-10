На Прикарпатье 10-летний турист травмировался на "Скалах Довбуша"

фото: ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Путешественница из Киева сообщила спасателям, что ее 10-летний сын получил травму во время прохождения туристического маршрута.

"Чрезвычайники предоставили пострадавшему домедицинскую помощь и транспортировали его в "скорую", — говорится в сообщении.