В Николаеве с помощью дрона обнаружили тело мужчины, утонувшего в реке Южный Буг

фото: ГСЧС Украины в Николаевской области

Накануне николаевские спасатели обнаружили в реке Южный Буг тело утопленника, пропавшего в воде 12 июля в микрорайоне Намыв

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Николаевской области, передает RegioNews.

Поисковая операция длилась трое суток. Мужчину обнаружили днем 15 июля.

"Тело погибшего обнаружили на глубине около 250 метров от берега с помощью подводного дрона Deep Trekker", - говорится в сообщении.

Водолазы транспортировали утопленника 1976 года рождения на берег. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.