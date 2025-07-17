В Николаеве с помощью дрона обнаружили тело мужчины, утонувшего в реке Южный Буг
Накануне николаевские спасатели обнаружили в реке Южный Буг тело утопленника, пропавшего в воде 12 июля в микрорайоне Намыв
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Николаевской области, передает RegioNews.
Поисковая операция длилась трое суток. Мужчину обнаружили днем 15 июля.
"Тело погибшего обнаружили на глубине около 250 метров от берега с помощью подводного дрона Deep Trekker", - говорится в сообщении.
Водолазы транспортировали утопленника 1976 года рождения на берег. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.
Напомним, ранее в городе Первомайск Николаевской области в Южном Буге на глазах у односельчан утонул рыбак.
В Киеве возле ресторана обнаружили тело мужчиныВсе новости »
16 июля 2025, 11:30На Кировоградщине из пруда достали тело человека
16 июля 2025, 09:00На Франковщине 22-летний парень прыгнул с моста и утонул
16 июля 2025, 04:35
16 июля 2025
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
14 июля 2025
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Власть с сателлитами вроде как готовится к выборам, но пока готовиться не к чему, разве что к победе Залужного
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
09 июля 2025
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Власти, которые закрывали глаза на российских родственников руководителей АМКУ и ВСУ, вдруг извлекли эту карту в ситуации с реформой Бюро экономической безопасности
В Харькове судили двух мужчин за масштабные кражи и мошенничество
16 июля 2025, 23:55"Вообще надо быть независимой от мужа": жена Остапчука ответила на критику и сказала, на чем зарабатывает
16 июля 2025, 23:32В Харьковской области накажут неисправившегося обидчика: мужчине объявили о подозрении
16 июля 2025, 22:25Пенсионерка из Днепра потеряла 60 тыс. грн из-за так называемого "банковского" работника
16 июля 2025, 21:42В Запорожье появились новые укрытия: в чем особенность
16 июля 2025, 21:35На Днепропетровщине мужчина убил собственную мать, а тело залил бетоном и сбросил в скважину
16 июля 2025, 21:19Новое украинское правительство: кто на какой должности
16 июля 2025, 21:17Смерть в день рождения: 13-летний мальчик утонул в Кривом Роге - подробности
16 июля 2025, 20:53Удар по Доброполью: есть погибший, десятки ранены, под завалами могут быть люди
16 июля 2025, 20:35
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время