Полицейские под обстрелами спасли раненого мужчину в Харьковской области

фото: Национальная полиция

Житель села Слобожанское Липецкой общины получил осколочное ранение, когда работал на огороде возле собственного дома

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Харьковской области.

Вражеский FPV-дрон сбросил боеприпас, обломки которого поразили поясничный участок спины мужчины.

Из-за активных боевых действий раненый не мог получить квалифицированную помощь и самостоятельно добраться до медиков.

Выехавшие на место происшествия полицейские эвакуировали мужчину в ближайшее медучреждение. Сейчас его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Напомним, в Харьковской области в результате обстрела БпЛА погибла женщина, ранены 10 человек.